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Общество

Пятерых сотрудников ПФР в Самаре оштрафовали за невнимательность

УФАС по Самарской области наложило штрафы на членов аукционной комиссии ПФР
Наталья АРТЯКОВА
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Члены аукционной комиссии необоснованно отклонили заявку участника торгов

Члены аукционной комиссии необоснованно отклонили заявку участника торгов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское управление Федеральной антимонопольной службы выявило нарушения порядка рассмотрения заявок при проведении электронного аукциона. Как выяснилось, члены аукционной комиссии Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе города Самара неправомерно отклонили заявку ООО ОА «Профессионал» с начальной суммой контракта 692 653,20 рублей.

- Аукционная комиссия отклонили заявку участника, сославшись на несоответствие срока действия разрешения на хранение и использование оружия требованиям техзадания, однако во второй части поданной заявки была предоставлена копия РХИ со сроком действия до 13.06.2021 года и последующим продлением, - рассказали в пресс-службе УФАС по Самарской области.

Таким образом, отказ от принятия заявки было необоснованным. На каждого из пятерых членов аукционной комиссии был наложен административный штраф в размере 1% от начальной цены контракта, то есть по 6926,53 рублей.