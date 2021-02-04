Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедший день в Самарской области зарегистрировали 300 новых случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 41 504 человека.

Из них 38 201 пациент успешно справился с опасным заболеванием, в том числе 304 человека завершили свое лечение за минувшие сутки.

На 4 февраля в Самарской области зарегистрировано 835 летальных случаев среди пациентов, с подтвержденным диагнозом коронавирус. За минувший день в регионе скончались три человека с поставленным вирусным заболеванием.