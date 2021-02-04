Рассказываем о новых данных по коронавирусу в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки зарегистрировано 300 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди местных жителей. Об этом рассказали в оперативном штабе региона, 4 февраля 2021 года.

Большинство заболевших в Самаре -98 человек, а Тольятти за минувший день зафиксировано 93 новых случая заболевания. На 4 февраля зафиксирована вспышка заболевания в Чапаевске, там за сутки заболело сразу 12 человек, в Волжском районе – 11 человек узнали о наличии вируса. В Сызрани за сутки заразились 10 человек.

261 пациент из суточного числа заболевших узнали о наличии у себя коронавируса с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония. 39 человек не догадывались о наличии заболевания, пока не пришли на профосмотр.

По данным оперштаба Самарской области за весь период пандемии в регионе коронавирусом заболели 41 504 человека.

Что касается печальной статистики, то на 4 февраля 2021 года в Самаре и области от коронавируса скончались 835 местных жителей. За прошедший день в регионе умерли еще 3 человека, у которых был подтвержден опасный диагноз. Среди них, 79-летний мужчина, который при жизни страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 79 лет с заболеванием эндокринной системы и 68-летняя женщина, у которой были заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.