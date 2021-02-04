В Самаре молодой парень на иномарке сбил двух женщин на перекрестке

На Партизанской две женщины попали под колеса корейского автомобиля Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 3 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием пешеходов. По данным ГУ МВД по Самарской области, 26-летний водитель на автомобиле SsangYong, двигаясь по улице Партизанская, не уступил дорогу пешеходам и сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух женщин.

- В результате ДТП пострадали две женщины 1968 и 1980 годов рождения, - рассказали полицейские.

Установлено, что в момент аварии водитель находился за рулем в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.