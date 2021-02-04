Уже более 500 работников АВТОВАЗа привили от COVID-19

В настоящее время на АвтоВАЗе работают свыше 38 тысяч сотрудников

В Самарской области продолжается добровольная вакцинация жителей от коронавируса. Сотрудники крупнейшего российского автомобильного предприятия также выразили готовность пройти вакцинацию. На встрече губернатора Самарской области, Секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия»,Дмитрия Азарова с вице-президентом по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрием Михаленко обсудили проведение добровольной вакцинации на предприятии.

- Одна из главных задач сейчас – защитить здоровье крупнейшего трудового коллектива Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Прививочная кампания, совместно с ФМБА, уже стартовала на АвтоВАЗе. Прививку сделали уже более 500 работников предприятия. По словам вице-президента, еще 7 тысяч сотрудников АвтоВАЗа выразили готовность сделать прививку от коронавируса.

- Первый этап вакцинации проходит в поликлинике, которая располагается в непосредственной близости от завода. На втором этапе мы планируем организовать вакцинацию в медпунктах, которые находятся в производственных подразделениях АвтоВАЗа, - рассказал Дмитрий Михаленко.

Губернатор поблагодарил коллектив АвтоВАЗа за ответственность и за личное участие руководства, которое заботиться о здоровье самого крупного трудового коллектива на территории региона.