Вице-президент АВТОВАЗа опроверг информацию о массовых сокращениях на предприятии

На АвтоВАЗе не будут сокращать сотрудников, но реорганизация подразделений проводится

В социальных сетях появилась информация, что с 1 марта на крупнейшем российском автомобильном предприятии планируется сократить 3 тысячи рабочих. Вице-президент АО «АВТОВАЗ» по персоналу и социальной политике Дмитрия Михаленко опроверг эту информацию.

- Эта информация абсолютно не соответствует действительности. На сегодняшний день общая численность персонала АВТОВАЗа и его дочерних предприятий в Тольятти составляет 38 тысяч человек. Никаких массовых увольнений сотрудников не планируется, - подчеркнул вице-президент.

Дмитрий Михаленко объяснил, что на предприятии действительно проводится реорганизация некоторых подразделений для того, чтобы повысить эффективность работы компании, однако работников при этом не сокращают.

- В этом случае некоторой части наших сотрудников предлагается работа в других подразделениях нашего предприятия, - объяснил Дмитрий Михаленко.

Кроме того, руководство АВТОВАЗа применяет меры поддержки для работников, которые переходят к другим работодателям. Им выплачивается 5 среднемесячных зарплат при увольнении, либо 12 прожиточных минимумов по Самарской области.