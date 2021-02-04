На АВТОВАЗе опровергли информацию о массовых сокращениях

Сокращать автовазовцев не будут

На АВТОВАЗе не собираются проводить массовые сокращения. Информация о планируемых увольнениях появилась в социальных сетях, неизвестные писали, что уволить хотят около 3 тысяч человек.

- Эта информация абсолютно не соответствует действительности. На сегодняшний день общая численность персонала АВТОВАЗа и его дочерних предприятий в Тольятти составляет 38 тысяч человек. Никаких массовых увольнений сотрудников не планируется, - отметил вице-президент «АВТОВАЗ» по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко.

Также он объяснил, что некоторые подразделения на предприятии сейчас реорганизуют, чтобы повысить эффективность работы компании. В этом случае части сотрудников предлагают работу в других подразделениях.

- Более того в 2021 году АВТОВАЗ продолжит применять меры поддержки для работников, изъявивших желание перейти к другим работодателям. Им предлагают выплату в размере 5 среднемесячных заработных плат либо 12 прожиточных минимумов по Самарской области, - подчеркнул Михаленко.