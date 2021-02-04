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В Тольятти у инвестора банка украли часы Rolex из белого и розового золота с бриллиантами

Пострадавшая загорала в солярии, а когда вышла оттуда, поняла, что ее обокрали
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Девушка сообщила стражам порядка, что является инвестором известного банка

Девушка сообщила стражам порядка, что является инвестором известного банка

Фото: Соцсети

Мастер перманентного макияжа из Тольятти «попала» почти на миллион рублей, пока загорала в солярии.

Солнечные ванны девушка принимала вечером 1 февраля в студии загара, расположенной в ТРК «Русь на Волге». А когда вышла оттуда, поняла, что пропали ее часики. Причем не простые, а золотые.

- По словам девушки, речь идет о часах Rolex Oyster Datejust из золота белого и розового цвета с 10 бриллиантами на циферблате, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Ущерб оценивается в 963 тысячи рублей.

Полицейские осторожно поинтересовались, откуда у молодой леди столь дорогие часики? Быть может, это копия знаменитой марки?

Но пострадавшая гордо парировала: может себе позволить такую покупку, потому что является инвестором одного очень известного банка.

Полицейские заявление приняли, изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые сейчас внимательно изучают. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

Криминал