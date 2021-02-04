«Жестяная Лиззи»: в Самаре продают кабриолет Ford, которому почти 100 лет

Производство модели было завершено в мае 1927 года Фото: Авито

В Самаре выставили на продажу автомобиль Ford Model T, который известен во всем мире как «Жестяная Лиззи». На одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже раритетного автомобиля детища Генри Форда 1922 года выпуска. Продавец оценил американский кабриолет, которому почти 100 лет, в 17 миллионов рублей.

- Ford Model T – автомобиль, с которого началась вся серийная автомобильная промышленность, - пишет в своем объявлении продавец.

И действительно, ведь данная модель была первой, которую начали выпускать в серийное производство. Самый первый экземпляр Model T был собран в сентябре 1908 года в Детройте, штат Мичиган, США.

Интересна история возникновения названия «Жестяная Лиззи». Вполне логично, почему аппарат получил название «жестяная», а вот кто такая Лиззи? Дело в том, что в далекие времена американские деревенские жители часто давали своим лошадям имя Лиззи. Как в России называли коров Буренками.

Таким образом, прозвище кабриолету дали без намека на пренебрежение, а наоборот, для подчеркивания того факта, что Ford Model T пришел на смену лошадям для американского фермера.