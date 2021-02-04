Два человека погибли в ДТП с трактором около Самарской области

Легковушка влетела под припаркованный трактор

Два человека погибли в ДТП в Оренбуржье неподалеку от Самарской области, сообщает orenday.ru. Авария произошла на трассе "Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск".

Как было установлено, 69-летний водитель ехал на ВАЗ-2110 в сторону Бузулука и не справился с управлением в темное время суток, врезавшись в припаркованный на обочине трактор К-701. Легковушка почти полностью оказалась зажата под трактором.

Водитель и пассажирка, 33-летняя женщина, погибли на месте происшествия. Туда прибыла бригада скорой помощи, но помочь пострадавшим они уже не смогли. По факту аварии полицейские сейчас проводят проверку.

По данным регионального МЧС, на месте работали 4 спасателя и 1 единица техники. В МЧС призывают других водителей, когда они увидели ДТП, не оставаться безучастными и оказывать посильную помощь пострадавшим.