Эдгард Запашный рассказал самарцам о последствиях прививки от коронавируса

Народный артист России признался главная причина его визита - съемки программы “Легенды цирка” Фото: Евгения ВАСИНА

С марта в Самаре гостит «Королевский цирк Гии Эрадзе». Артистам пришлось задержаться в нашем городе из-за пандемии. Представления возобновили только к Новому году. После зимней сказки, что показали артисты цирка самарцам в январе, известный цирковой продюсер Гии Эрадзе решил порадовать горожан новым шоу - «Аттракцион Дикий мир». На представление обновленного представления приехал и известный российский дрессировщик Эдгард Запашные. Народный артист России признался главная причина его визита - съемки программы “Легенды цирка”.

- Сразу три выпуска программы посвящены артистам Королевского цирка. Только в руках Гии Эрадзе может быть такое количество мастеров, он создает наиболее комфортные условия для артистов. В его руках четыре коллектива, но самый мощный и дорогой сейчас в Самаре. Его мощь в том, что если вы придете второй раз, то увидите новое представления, что говорит о запасе прочности, - отметил Эдгард Запашные.

Общаясь с журналистами народный артист также отметил важность вакцинации и честно рассказал, что сам уже сделал прививку вакциной Спутник V.

- Это пока первая прививка, вторая еще предстоит. Перенес ее очень хорошо, - заявил Запашный. - Прививался вместе с мамой и актером Алексеем Маклаковым. У них в тот же вечер на несколько часов поднималась температура. Очень хотелось бы чтобы мы с вами как можно скорее вернулись к нормальной, полноценной жизни, перестали бояться другу друга и жить с кучей ограничений. Я считаю, что выход из этого - только прививка. Но при этом я уважаю и мнения тех людей, что против этого. Это выбор каждого.