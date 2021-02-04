Сотрудницу тольяттинской почты подозревают в присвоении детских пособий

По версии следствия, деньги до нужного получателя так и не дошли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 февраля в Тольятти возбудили уголовное дело о растрате в одном из подразделений «Почты России». Под подозрением – 34-летняя Оксана К,, которая занимала должность начальника отделения.

- По версии следствия, она присвоила чуть более 32 тысяч рублей, которые на почту доставили для выдачи гражданину в качестве ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в следствии.

Преступление выявили в конце января, длительная проверка привела к тому, что подозреваемая написала явку с повинной. Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.160 УК РФ «Растрата с использованием своего служебного положения». Если вина женщины будет доказана, она может поплатиться штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, отправиться на принудительные работы или даже в колонию на срок до 6 лет.

Следствие продолжается, силовики пытаются установить, был ли этот случай единичным или деньги регулярно уходили в чужие руки.