Зиньковский может покинуть «Крылья Советов» этой зимой

Интерес к Зиньковскому проявляют клубы из Российской премьер-лиги, а также команды из Нидерландов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский еще может покинуть клуб этой зимой, однако конкретных предложений самарцы не получали. Об этом sport24.ru рассказал гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий.

- Антон - квалифицированный молодой игрок, один из самых талантливых и перспективных в своем возрасте с российским паспортом. В общем, для клуба эта ситуация нервная. И я думаю, что по Зиньковскому решение будет уже этой зимой, - отметил Калакуцкий.

Гендиректор «Крыльев» добавил, что угроза ухода Зиньковского есть и она реальная.

- Вопросы к нему и его представителям. Мы же, в свою очередь, постараемся усилить несколько позиций, подстраховать, скажем так. Каждый уход должен быть подкреплен приходом, - отметил Евгений Калакуцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Зиньковскому проявляют клубы из Российской премьер-лиги, а также команды из Нидерландов. В частности, «Витесс», который сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице Эредивизии.