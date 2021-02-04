В Самаре пройдет выставка социальных плакатов о борьбе с коронавирусом, которые нарисовали дети

Дети рисовали плакаты о борьбе с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в художественном музее пройдет выставка социальных плакатов о борьбе с коронавирусом, которые нарисовали дети. В музее выставят лучшие плакаты, которые ребята отправляли на конкурс "Вместе против коронавируса".

Юные самарцы прислали на конкурс 1200 работ. Ребятам при помощи рисунков предлагали ответить на вопрос что необходимо сделать, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Лучшие работы помимо музея будут демонстрировать на экранах, установленных на склоне площади Славы с 8 по 20 февраля. Их авторы получат призы и дипломы. В дальнейшем из конкурсных работ будет создан комплект социальных плакатов, пропагандирующих соблюдение ограничений в условиях пандемии.

По последним данным, в Самарской области 41 504 заразившихся с начала пандемии, из них вылечились 38 201 человек, умерли 835 заразившихся.