В Самаре отреставрируют корпус филиала волжского госуниверситета водного транспорта

Здание нуждается в реставрации. Фото - hinstein.ru

Проект капремонта головного корпуса Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) в Самаре прошел Госэкпертизу. Об этом сообщил на своем сайте депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Подготовлен проект капремонта с элементами реставрации здания, которое является памятником архитектуры. В последний раз его ремонтировали в 1936 году. Проект предполагает реставрацию фасада здания, капитальный ремонт кровли и обеспечение корпуса системами пожарной безопасности.

На разработку проекта привлекли 6,3 млн рублей из бюджета Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Теперь планируется провести торги по выбору подрядчика и проведению работ, на что планируется потратить 162,3 млн рублей. Средства одобрены Росморречфлотом.