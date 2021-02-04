Самарские депутаты "Единой России" встретились со студентами политехнического колледжа

Депутаты встретились со студентами

Депутаты Самарской губернской думы от "Единой России" Марина Сидухина и Дмитрий Квашин встретились со студентами политехнического колледжа в Самаре в рамках проекта "Спроси у депутата".

Встреча прошла в формате "круглого стола" и живого диалога между народными избранниками и инициативной молодежью.

Затрагивались разные темы - от предложений по благоустройству района и строительства бассейна до общественно-политической обстановке в стране и выборов президента в США.

Студенты также интересовались, как стать успешным человеком, какие фильмы смотрят самарские политики, что им запомнилось из студенческой жизни.

На вопросы студентов также отвечали заместитель председателя общественного молодежного парламента при самарской городской думе Антон Родионов и депутат Куйбышевского района Самары Василий Чертилин, которые сами не намного старше ребят, присутствующих на встрече.

"Проект принят молодежью. И это не может не радовать. Открытый диалог - всегда лучший формат общения. Думаю будет жарко и не просто. А это и есть прямой диалог!" - сказала Марина Сидухина.