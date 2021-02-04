Главного бухгалтера управления градостроительства Самарской области подозревают во взяточничестве

В Самаре чиновницу подозревают во взяточничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области главного бухгалтера Управления градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства подозревают во взяточничестве и мошенничестве. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, подозреваемая в декабре прошлого года получила 500 тыс. рублей от оговоренных ранее 800 тыс. рублей от компании, которая делала капитальный ремонт детского сада в Волжском районе по муниципальному контракту за беспрепятственное перечисление денежных средств.

Кроме того, в 2020-м году подозреваемая составляла фиктивные договоры на дополнительные работы, которые не выполнялись, а полученные деньги, порядка 500 тыс. рублей, присвоила.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.