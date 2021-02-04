В Самаре хотят отреставрировать корпус и общежитие госуниверситета водного транспорта

Учебный корпус и общежитие вуза хотят отремонтировать

В Самаре хотят отремонтировать учебный корпус и общежитие филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ). Об этом говорится в сообщении на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

В учебном корпусе необходимо отремонтировать кровлю и окна, в общежитии хотят сделать отделку внутренних помещений. На работы в сумме нужно 70 млн рублей.

Депутат призвал руководства самарского филиала вуза подготовить обращение о выделении средств в Росморечфлот и его приемную.

Ранее сообщалось, что в Самаре отремонтируют главный корпус университета.