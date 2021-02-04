Нейрохирурги самарской больницы Пирогова с начала года сделали 100 высокотехнологичных операций

Современные технологии позволяют в короткий срок вылечить серьезные повреждения позвоночника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нейрохирурги Самарской городской клинической больницы №1 им Пирогова с начала этого года провели более 100 высокотехнологичных операций. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Самые распространенными операциями является удаление грыж межпозвонковых дисков (микродискэктомия), среди самых редких - динамическая протяженная (с использованием восьми винтов) транспедикулярная стабилизация позвоночника и установка искусственных шейных дисков.

Современные технологии позволяют в короткий срок вылечить серьезные повреждения позвоночника и исключить неврологические нарушения.

Во время одной экстренных операций удалось полностью устранить вывих шейных позвонков и восстановить ось позвоночника, надежно зафиксировав перелом. "Пациентке была выполнена высокотехнологичная операция, так как использовались импланты, специальные титановые пластины. Но подобные операции у нас, можно сказать, на потоке, когда очень сложные импланты восстанавливают функцию позвоночника и спинного мозга", - отметил заведующий нейрохирургическим отделением №5 Самарской городской клинической больницы №1 им. Пирогова Сергей Сергеев.

Ранее самарские ученые разработали аппаратно-программный комплекс для восстановления слуха.