Самарцы получили цветные квитанции за тепло

Самарцы получили новые цветные квитанции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре должникам за тепло направили цветные квитанции, говорится в сообщении АО "Энергосбыт Плюс".

В январе должники получили красные и желтые квитанции. Как отмечают в компании, цветная маркировка призвана предупредить должников о том, что в ближайшее время энергетики будут взыскивать у них задолженность через суд.

Желтые квитанции получили порядка 13 тыс. граждан, которые не оплатили услуги в декабре. Более 6 тыс. потребителей получили красные квитанции - к ним могут применяться меры вплоть до снятия средств с карт или конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что энергетики снова будут начислять пени за просроченные платежи, а коммунальщики помимо этого могут отключать канализацию у должников.