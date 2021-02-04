В Тольятти продолжается "Химия добра"

В рамках проекта открыли площадку в детском саду

В Тольятти продолжают реализовывать грантовую программу поддержки социально-культурных инициатив «Химия добра». Один из ведущих производителей аммиака и карбамида в России Тольяттиазот объявляет о приеме заявок четвертого этапа.

- Целью проекта «Химия добра» является поддержка значимых инициатив, реализуемых в г.о. Тольятти и Ставропольском районе Самарской области и направленных на решение актуальных проблем региона и развитие его социальной и культурной среды, - рассказывают организаторы.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления. От участников ждут проектов в сфере образования, науки, культуры, искусства, волонтерства, экологии.

Новый этап сбора заявок будет идти до 30 мая 2021 г. В результате жюри отберет проекты, которые получат поддержку в реализации в виде грантов в размере от 50 до 400 тыс. рублей.

– Эффективность и качество подаваемых проектов с каждым этапом растут, поэтому мы уверены, что горожане чувствуют отдачу от этой инициативы. Надеемся, что количество участников программы «Химия добра» будет и дальше расти, наши организации будут приходить с новыми интересными идеями, а ТОАЗ их будет поддерживать. Ждем ваших заявок, – отметила заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью АО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко.