В Самаре совершают поквартирный обход амбулаторных больных Covid-19 и проверяют соблюдение самоизоляции

Информация о заболевших направляется из медицинских учреждений в районные администрации Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают контролировать соблюдение самоизоляции для больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Пациенты, проходящие лечение на дому, не должны покидать свои квартиры до того, как получат справку об отсутствии инфекции. Проверяющие поквартирно обходят таких пациентов и проверяют, соблюдается ли режим обязательной самоизоляции. В случае выявления нарушений, применяются меры административного воздействия.

Такой рейд недавно прошел в микрорайоне «Промышленный 25», где на данный момент из 2600 проживающих, 22 болеют коронавирусом и лечатся дома. По словам администрации, в основном в микрорайоне болеют взрослые люди, которые ответственно относятся к режиму самоизоляции и без пререканий выполняют все предписания врачей.

- Контроль амбулаторных больных начали проводить в ежедневном режиме с апреля 2020 года. На сегодняшний день есть тенденция к снижению количества заболевших. Если в конце декабря в Промышленном районе на контроле было порядка 700 инфицированных, сейчас в 3 раза меньше, - говорит начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Промышленного внутригородского района Самары Оксана Иванова.

Однако не все безукоризненно исполняют требования Роспотребнадзора. По данным районной администрации, с начала октября прошлого года в полицию были переданы 5 административных дел на нарушителей самоизоляции во время амбулаторного лечения. Им грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.