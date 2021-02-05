В Самаре ухудшится погода в ближайшие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС рассказали, какая погода ожидается в Самаре и области в ближайшие выходные. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории региона.

- Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром, 5 февраля, на территории Самарской области местами сохраняется туман при видимости менее 500 метров, - предупредили жителей Самары в метеорологической службе.

Кроме того, синоптики рассказали, что в эту пятницу, 5 февраля, ожидается усиление южного ветра. Скорость ветряных потоков составит 15-20 м/с. Температура воздуха днем в Самаре +1…+3 градуса, ночью от -1 до +1 градуса. Осадки в виде дождя и мокрого снега.

6 февраля, в субботу, по прогнозам синоптиков ожидается похолодание до -15 градусов. Ночью Самарскую область накроет метель, а с утра синоптики прогнозируют гололед. Кроме того, ветер будет усиленный, с порывами до 18 м/с.

В воскресенье погода ухудшится еще больше. Днем будет идти небольшой снег, а ночью похолодает до -23 градусов. Днем в Самаре температура воздуха будет колебаться от -16 до -18 градусов.

В Приволжском УГМС предупреждают, что в связи со сложившимися метеорологическими условиями, на территории региона возможно затруднение в движении автотранспорта. Могут образовываться заторы на дорогах в городе, а также есть вероятность увеличения количества ДТП.