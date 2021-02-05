На заводе «Фабрика Качества» в Самарской области погиб пожилой рабочий, упав с высоты

На "Фабрике Качества" электромонтер упал с высоты и погиб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале декабря прошлого года в Тольятти на заводе по производству продуктов из мяса и мяса птицы «Производственная компания «Фабрика Качества» погиб 67-летний рабочий. 20 января 2021 года завершили расследование смертельного несчастного случая на производстве. Об этом сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

По материалам дела следует, что 3 декабря 2020 года на территории предприятия в городе Тольятти на рабочем месте скончался электромонтер. Причина смерти – падение с высоты.

- В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, - сообщили в министерстве.

В смерти рабочего, в результате падения при разности уровней высот, обвиняют должностных лиц ООО «Производственная компания «Фабрика Качества», которые допустили нарушения требований охраны труда на предприятии.

В министерстве труда по Самарской области сообщили, что в январе 2021 года произошло 12 несчастных случаев со смертельным исходом, из которых три случая предварительно связаны с организацией производства. В настоящее время по этим делам ведется следствие.