На предприятии по приему металлолома в Самаре скончался газорезчик, а подсобный рабочий получил тяжелые травмы

44-летний газорезчик 3-го разряда получил травмы, несовместимые с жизнью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На предприятии по обработке отходов и лома черных металлов ООО «Втор-Групп», которое находится на территории промзоны в Советском районе Самары, произошел несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, при проведении работ по разборке круглой сферы двое рабочих получили тяжелые травмы, один из мужчин скончался на месте происшествия.

Несчастный случай на производстве произошел 17 декабря 2020 года. Как стало известно, на рабочем месте скончался 44-летний газорезчик 3-го разряда, его напарник, 43-летний подсобный рабочий, получил тяжелую травму и был экстренно госпитализирован в больницу.

- Несчастный случай произошел в результате воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, - рассказали в министерстве труда Самарской области.

В начале января текущего года расследование группового несчастного случая было завершено. Комиссия установила, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ. К ответственности будут привлечены должностные лица ООО «Втор-Групп», которые допустили нарушения требований охраны труда при организации работы производства.