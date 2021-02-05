Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В подвале жилого дома на проспекте Ленина в Самаре нашли труп мужчины

Тело обнаружил рабочий управляющей компании
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
СК по Самарской области проводят доследственную проверку по факту происшествия

СК по Самарской области проводят доследственную проверку по факту происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 3 февраля в Октябрьском районе Самары в подвале одного из жилых домов на проспекте Ленина нашли труп мужчины.

- Рабочий управляющей компании проводил обход подвальных помещений жилого дома по проспекту Ленина, 3. В одном из подвалов он обнаружил тело мужчины без признаков жизни, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался местный житель 1962 года рождения.

- В настоящее время проводится доследственная проверка. Отрабатываются несколько версий случившегося, в том числе суицид, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Следственном комитете Самарской области.

ЧП