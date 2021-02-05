В подвале жилого дома на проспекте Ленина в Самаре нашли труп мужчины

СК по Самарской области проводят доследственную проверку по факту происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 3 февраля в Октябрьском районе Самары в подвале одного из жилых домов на проспекте Ленина нашли труп мужчины.

- Рабочий управляющей компании проводил обход подвальных помещений жилого дома по проспекту Ленина, 3. В одном из подвалов он обнаружил тело мужчины без признаков жизни, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался местный житель 1962 года рождения.

- В настоящее время проводится доследственная проверка. Отрабатываются несколько версий случившегося, в том числе суицид, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в Следственном комитете Самарской области.