В Самарской области при пожаре в частном доме погиб пенсионер

В горящем доме пожарные обнаружили тело погибшего 70-летнего мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Репьевка Кинель-Черкасского района Самарской области произошел пожар в частном доме. В результате пожара погиб мужчина 1950 года рождения.

- Сообщение о пожаре поступило в 12:22, 4 февраля. Пожарными было установлено, что на улице Школьная, дом 15 происходит горение домашних вещей на площади 5 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар был ликвидирован в 12:46, для ликвидации возгорания было привлечено 6 человек личного состава МЧС и 2 единицы спецтехники. В результате пожара погиб 70-летний хозяин дома.