Директор фирмы в Тольятти взял деньги из кассы на покупку техники, но покупать оборудование для офиса не собирался

Причиненный материальный ущерб организации составил порядка 500 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти директор одной из организаций с апреля по июнь 2020 года похитил у фирмы порядка 500 тысяч рублей. В финансовой ведомости эти средства были предназначены на покупку нового технического оборудования, но по факту деньги шли «в карман» директора.

Как выяснилось, мужчина 1984 года рождения, являясь директором организации в Тольятти, обладал как организационно-распорядительными, так и административно-хозяйственными полномочиями. Используя свое служебное положение и, имея доступ к кассе организации, мужчина под предлогом покупки техники для офиса взял из кассы денежные средства. Позже выяснилось, что никакое оборудование директор покупать не собирался, а потратил похищенные деньги по своему усмотрению.

- В отношении ранее не судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Директору может грозить лишение свободы на срок до 6 лет. В настоящее время мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.