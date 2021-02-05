Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека посетили спецприемник, где находятся задержанные на несанкционированных митингах в Самаре

Проверка показала, что в спецприемниках есть некоторые недостатки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В интернете появилась информация о том, что граждане, которых задержали в ходе несанкционированных акций в Самаре 23 и 31 января, содержатся в спецприемниках в ненадлежащих условиях. 4 февраля, исполняющий обязанности Уполномоченного по правам человека в Самарской области В.Н. Стрелков и сотрудники аппарата совместно с председателем и членом Общественной наблюдательной комиссии, исполняющим обязанности заместителя прокурора Самары и представителями ГУ МВД России по Самарской области посетили специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

- Во время посещения специального установлено, что на 4 февраля 2021 года в нем содержались 48 человек, нормативная наполняемость не превышена. Количество лиц, арестованных за совершение 23, 31 января административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, составляло 16 человек, - рассказали в пресс-службе УПЧ в Самарской области.

Представители власти провели беседы со всеми задержанными и ответили на их вопросы по содержанию в спецприемнике. В том числе, гражданам был разъяснен порядок обжалования решения суда об административном аресте и даны консультации на предмет реализации своих прав арестованными.

Одна из задержанных женщин пожаловалась сотрудникам УПЧ на недостатки содержания. По ее словам, некурящую женщину содержат в одном помещении с курящими, а камера не проветривается. Также задержанная рассказала, что их ограничивают в телефонных разговорах и не предоставляют возможности посетить душ. Позже девушка призналась, что в дальнейшем ей дали посетить санитарную комнату, а её телефон сломался, поэтому ей ей предоставлялась лишь возможность осуществления телефонных звонков со стационарного телефона спецучреждения.

- Уполномоченным по правам человека в Самарской области организована проверка изложенных доводов. От других лиц, находящихся в спецприемнике, жалоб не поступило, - рассказали представители УПЧ.

Однако от арестованных поступили вопросы с непониманием причин запрета на передачи в камеру вещей и продуктов. Сотрудники полиции объяснили, что в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса, в целях недопущения распространения инфекции, примем передач временно приостановлен во всех спецучреждениях региона.