«Акрон» сыграет товарищеские матчи с «Уралом», польским «Видзевом» и латвийскими командами

Всего до конца сборов тольяттинцы проведут 7 контрольных игр. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» объявил соперников в товарищеских играх на втором этапе турецкого сбора. Красно-черные проведут семь контрольных матчей, которые запланированы на 8, 9, 11, 13, 16, 17 и 20 февраля.

- 8 февраля «Акрон» сыграет с клубом «Видзев» из города Лодзь (13 место Первой лиги Польши), 9 февраля – с клубом «Валмиера» (3 место Высшей лиги Латвии), 11 февраля – с «Уралом» (12 место РПЛ), 13 февраля – с РФШ из Риги (2 место Высшей лиги Латвии), - рассказали в «Акроне».

Расписание ближайших матчей. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Еще трех соперников по контрольным матчам пока не объявили.

21 февраля «Акрон» вернется в Россию, где в Москве будет готовиться к матчу с «Велесом».

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