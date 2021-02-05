В Самаре пройдет выставка «Валяные чудеса» мастеров Виктора и Татьяны Скляр

Творчество Виктора Давыдовича и Татьяны Викторовны Скляр тесно связано с богатой российской традицией валяния

В Арт-фойе ЦРК «Художественный» состоится выставка экспонатов, созданных из натуральной овечьей шерсти, «Валяные чудеса» мастеров народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Виктора и Татьяны Скляр в технике валяния.

- Чего тут только не увидишь: шляпки и колпаки, носки и варежки, большое разнообразие обуви – от детских пинеток до домашних тапочек; предметы и аксессуары дамского гардероба: сумочки, зонты, броши, изящные украшения для волос, бижутерия. Богатая коллекция платьев и костюмов в народном стиле, предметы быта и интерьера – коврики, салфетки, ваза и даже чайный сервиз! – и всё это вручную изготовлено из разноцветного войлока! – рассказывают самарские мастера валяния из шерсти.

На выставке будут представлены главные предметы гордости четы Скляр – исторические головные уборы, выполненные в технике валяния. И, конечно же, валенки всевозможных расцветов и размеров.

5 февраля в 14:00 в арт-фойе Художественного пройдет торжественное открытие уникальной выставки «Валяные чудеса». На церемонии для самых юных посетителей пройдет фолк-урок по валянию из шерсти. На мастер-классе детям расскажут об истории ремесла, а также загадают веселые загадки. Все желающие смогут самостоятельно создать своё «валяный чудо» и забрать его с собой на память о посещении тёплой выставки.

Выставка в Арт-фойе ЦРК «Художественный» продолжит свою работу до 24 февраля 2021 года.

Адрес: г. Самара, ул. Куйбышева, 105

Время работы Выставки: с 9.00 до 20.00 ежедневно

Вход свободный