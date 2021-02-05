Пьяный житель Самарской области сломал ёлку на улице и унес с собой

Мужчине теперь грозит срок за решеткой Фото: скриншот

Кража хвойного дерева произошла в конце декабря прошлого года в городе Похвистнево Самарской области. Видеозапись, на которой мужчина ломает и крадет ёлку, появилась в сети и привлекла внимание полицейских. Как выяснилось, действие происходит на улице Революционной. Ущерб от действий злоумышленника составил 27 тысяч рублей.

Полицейские прибыли на место преступления и увидели следы, оставленные злоумышленником после совершения преступления. Следуя по следам, правоохранители дошли до многоквартирного дома, где в подъезде обнаружили украденное дерево.

- Участковый-уполномоченный полиции опросил жильцов дома и вскоре установил, что к противоправному деянию причастен безработный ранее не судимый 21-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемого задержали, в ходе опроса он признался в совершении преступления и рассказал, что в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Парню может грозить лишение свободы на срок до двух лет.