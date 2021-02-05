Детям из Самары предлагают провести уникальные выпускные в "Мегалэнде" и "Чадограде"

В "Мегалэнде" и "Чадограде" ждут гостей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У родителей из Самары появилась отличная возможность организовать для своего ребенка невероятный праздник. Учащимся младших классов и воспитанникам детских садов предлагают провести выпускные в "Мегалэнде" и "Чадограде".

- Ребят ждет интерактивный праздник по сценарию. Две интересные программы: TikTok vs Likee и Super-герой party, а также челлендж, флешмоб, сюрприз и веселье до упада! - сообщают организаторы.

Билеты включают в себя не только увлекательные анимационные программы, но и безлимиты на аттракционах и мастерских, а еще приятные сюрпризы. В качестве дополнительных услуг можно заказать комплексный обед для детей и банкетное меню для родителей, торт, фото и видеосъемку.

Запись и бронирование происходит по телефону 8-991-396-12-48 (Мария). "Мегалэнд" и "Чадоград" находятся в ТК "Гудок" по адресу: Самара, Красноармейская, 131, 3 этаж.