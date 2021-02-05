303 заболевших и три смерти за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области 303 человека заразились новой коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в регионе заболели 41 807 человек.

Из них уже 38 502 пациента успешно справились с опасным вирусным заболеванием, в том числе 301 человек завершил лечение за минувшие сутки.

На 5 февраля статистика смертей от коронавируса в Самарской области пополнилась еще на 3 случая. Таким образом, общее количество летальных исходов среди больных коронавирусом приблизилось к отметке в 838 человек.