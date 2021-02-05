В Самаре продолжают усиленно бороться с гололедом на пешеходных зонах и дорогах

В ночь ожидается похолодание, поэтому дороги расчищают усиленно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре наблюдается перепад температур, способствующих образованию гололедицы. В связи с погодными условиями, основной упор по расчистке города сделан на обработку пешеходных зон и дорог противоледными реагентами. По поручению главы города Елены Лапушкиной, главы районных администраций лично контролируют ход работ.

Управляющим компаниям и службам по благоустройству поставлена задача до конца дня, 5 февраля, обеспечить 100% обработку пешеходных зон в Самаре. Со вчерашнего дня, на протяжении всей ночи было задействовано 589 спецмашин и 512 рабочих, а сегодня на улицах города работают 246 единиц спецтехники и 414 дворников. За этот период было израсходовано более 78 тонн реагента и 15 тонн песчано-соляной смеси.

Помимо обработки пешеходных зон и улиц, с 6 утра во дворах работают 2687 дворников и 151 снегоуборочная машина управляющих организаций. Специалисты ГАТИ по благоустройству ведут мониторинг проведения уборки во дворах.