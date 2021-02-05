Реконструкцию старой лыжной базы «Чайка» в Самаре хотят доверить частному инвестору

Лыжный спорт пользуется у самарцев популярностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реконструкцию старого здания горнолыжной базы «Чайка» в пос. Управленческий хотят доверить частному инвестору. Это здание вошло в опубликованный перечень объектов, в отношении которых самарская мэрия собирается заключить концессионное соглашение.

Здание расположено в 65-м квартале Самарского лесничества в поселке Управленческий, его площадь занимает 350,3 квадратных метра. Оно было построено в 1974 году и нуждается в ремонте.

В документе говорится, что в рамках концессионного соглашения частный инвестор должен будет реконструировать здание горнолыжной базы. При этом оно должно сохранить свое спортивное назначение.

Это уже не первая попытка найти инвестора для здания горнолыжной базы. В 2020 году усилия властей в этом направлении не увенчались успехом – желающих заняться реконструкцией старого здания не нашлось.