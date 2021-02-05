Рассказываем, где и как болеют коронавирусом в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство инфицированных снова нашли в Самаре – 101 человек. В Тольятти чуть меньше – 98 человек заболели коронавирусом за сутки. В Чапаевске второй день подряд находят более 10 зараженных, по данным на 5 февраля там за сутки заболело 11 местных жителей. Также, 11 зараженных, были обнаружены в Кинельском районе, а в Сызрани за прошедший день коронавирус подтвердился у 8 человек.

267 пациентов, у которых за минувший день выявили опасный вирус, были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 36 человек не догадывались о наличии заболевания пока не прошли профосмотр.

Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 41 807 случаев коронавируса.

Скончались 838 человек, у которых был коронавирус, в том числе трое за минувший день. Среди них, 69-летняя женщина без сопутствующих заболеваний, 79-летняя женщина, которая при жизни страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем и мужчина 68 лет с заболеваниями сердца.