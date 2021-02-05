В детском саду в Самарской области рассказали про мальчика, который продырявил свой язык

У мальчика после ранения появились проблемы с языком Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В частном детском саду "Ромашка", расположенном в Подстепках, ответили на претензии местной жительницы Анастасии Фортуны. Она обвиняет сотрудников учреждения в том, что они не доглядели за ее 2-летним сыном, травмировавшим язык.

- Ее младший ребенок травмировал язык в ноябре 2020 года. Травма получена не в период нахождения ребенка в детском саду, а в домашних условиях. Правоохранители провели проверки и доказали невиновность наших сотрудников, - объяснили "КП-Самара" в руководстве садика.

В садике считают, что сейчас мама малыша выкладывает в сети сведения, порочащие их репутацию. По мнению представителей учреждения, Фортуна оказывает давление на администрацию, сотрудников и других родителей, чьи дети ходят в "Ромашку".

Напомним, что сама Анастасия намерена добиться компенсации и извинений. Отказ СК в возбуждении уголовного дела она сейчас пытается обжаловать.

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Сейчас родители мальчика хотят привлечь учреждение к ответственности, но в садике отрицают какие-либо нарушения со своей стороны (подробности)