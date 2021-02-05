ЭКОРАВНОВЕСИЕ: «Комсомолка» отметит вклад самарцев в экологию

Присылайте заявки до 16 февраля Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Издательский дом «Комсомольская правда» объявляет о создании движения #ЭКОРАВНОВЕСИЕ. Суть ее в том, чтобы привлечь как можно больше людей к ответственному делу сохранения природы, ее ресурсов, экологическому воспитанию подрастающего поколения. Самый эффективный способ сделать это – использовать опыт и заразительный пример действующих волонтеров и экоактивистов. Весь год «Комсомолка» не только освещала различные экологические проекты, но и инициировала их, реализуя в партнерстве с неравнодушными предприятиями и отдельными людьми. И мы хотим, чтобы таких людей и идей стало больше.

Если вы причастны к благородному делу защиты природы, ждем заявку на участие в #ЭКОРАВНОВЕСИИ. О вашем интересном опыте мы расскажем на сайте «КП», а самые активные получат приглашение на торжественную церемонию награждения, которую «Комсомолка» проведет при участии регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и Отдела водных ресурсов по Самарской области, Социально-экологического союза, экологов.

Ждем ваших заявок до 16 февраля по адресу Julia.Homik@phkp.ru с пометкой #ЭКОРАВНОВЕСИЕ.

В Заявке укажите:

- название организации/ФИО (для частных лиц),

- краткое описание (до 1000 знаков) 3-х проектов, в котором принималось участие (к каждому приложить фото, если есть –видео)

- контактное лицо.