Самарские полицейские на транспорте изъяли у пассажира поезда гашишное масло

В Самаре задержали мужчину, который на поезде перевозил масло каннабиса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Патрульные Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте выявили пассажира поезда, который нелегально перевозил крупную партию наркотического вещества. Преступника задержали при сопровождении поезда «Красноярск-Адлер».

- В ходе проведения личного досмотра в личных вещах гражданина полицейские обнаружили банку, внутри которой находилось вещество темно-коричневого цвета растительного происхождения, - рассказали в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством – маслом каннабиса или гашишное масло. Общий вес перевозимого вещества составил 115,83 грамма.

Сотрудники полиции установили личность преступника, им оказался 33-летний житель Челябинской области, который незаконно приобрел наркотики и хранил для личного использования, без цели сбыта. Следственным управлением было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Жителю Челябинской области может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина арестован.