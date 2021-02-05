В Самаре появилось видео начала строительства развязки на Ново-Садовой

В Самаре начала строить развязку на пресечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии

В Самаре появилось видео начала строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. На записи, которую разместил самарский видеоблогер Евгений Щекин на своем YouTube-канале, можно увидеть улицу Ново-Садовую от ТЦ "Апельсин" до улицы Советской Армии и ДК "Современник", а также круговую развязку на Московском шоссе и улице Авроры около автовокзала.

Над улицей Ново-Садовой от XXII Партсъезда до ДК "Современник" появится путепровод. По верхнему уровню пойдет движение по ул. Ново-Садовой, по нижнему уровню поедут автомобили по улицам Советской Армии и XXII Партсъезда. Строительство продлится порядка двух лет.

Ранее сообщалось, что определен подрядчик, который будет строить крупную развязку.