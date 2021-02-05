Самарские охранники пытаются взыскать с работодателя полмиллиона рублей

Не все охранники в Самаре довольны условиями работы и зарплатами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- У меня трое маленьких детей и при зарплате в 25 тысяч рублей я получаю отпускные в 14 тысяч – разве это норма? – недоумевает Виктор Гаранин. Он до сих пор числится старшим смены охраны в организации, которая обеспечивает охрану в торговом центре в Красноглинском районе, но фактически там уже не работает. Тем более, что в ноябре ему вынесли выговор за то, что один из его подчиненных долго отсутствовал на рабочем месте.

Вместе еще с несколькими коллегами мужчина подает на своего работодателя в суд. По его словам, раньше вся зарплата была «белая», а значит, и отпускные с больничными – нормальными. Но с годами стали замечать странности: число отработанных часов не уменьшалось, а денежки «таяли» на глазах, да выход на смену в выходные и праздники не приносил ожидаемых доплат.

- Мы выяснили, что доплаты за выходные и праздники просто не начислялись, как и переработки, - пишет в своем иске в суд Игорь Григорьев. – Я написал претензию на имя руководства с просьбой устранить нарушения и произвести перерасчет, но мои требования проигнорировали.

По иску Григорьева суд уже назначил проведение бухгалтерской экспертизы, которая должна установить: соответствовала ли зарплата тому времени, которое он фактически отработал. Охранники хотят, чтобы им выплатили переработки, больничные, отпускные, плюс компенсацию морального вреда – это в общей сложности чуть более полумиллиона рублей на каждого.

Корреспонденты «КП-Самара» попытались связаться с компанией-работодателем - ООО «Охранная организация «Холдинг Ан-Секьюрити», однако в самарском филиале журналистам ответили, что не уполномочены отвечать на подобные вопросы, а в головном офисе попросили оставить им сообщение через форму на сайте фирмы.