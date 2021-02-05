Следователи Самары проверят законность строительства дома на улице Димитрова

Следователи выясняют, законна ли стройка на ул. Димитрова в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи проверят законность строительства дома на улице Георгия Дмитрова в Самаре. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

В следственный комитет обратились более 100 жильцов близлежащих домов, которые попросили провести проверку. Речь идет о строительстве между домами 110, 110а и 108 на улице Георгия Димитрова.

По мнению граждан, документы на строительство были выданы без соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения. Жильцы просят остановить стройку и запретить движение спецтехники, которая, как они сообщают, ездит прямо через газон.

В следственном комитете начали проверку относительно законности стройки.