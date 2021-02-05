Житель Орска хотел проветрить комнату и выпал из окна

Пострадавшего на "скорой" увезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло на улице Крематорская в городе Орск Оренбургской области. Местный житель хотел проветрить комнату, но по неосторожности молодой человек выпал из окна своей квартиры на пятом этаже.

К счастью, молодой орчанин выжил. Его госпитализировали в ближайшую больницу, где врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сообщает портал orenday.ru.

В настоящее время сотрудники регионального управления МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.