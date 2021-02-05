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На должность и.о. ректора СамГУПС назначен Максим Гаранин

Гаранин был проректором по научной работе и инновациям СамГУПС
Наталья АРТЯКОВА
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Приказ о назначении подписали в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта Фото: samgups.ru

Приказ о назначении подписали в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта Фото: samgups.ru

В Самарском государственном университете путей сообщения назначили нового руководителя. Об этом сообщили на официальном сайте вуза.

Исполнение обязанностей ректора ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения" приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта было возложено на Гаранина Максима Алексеевича, который ранее занимал должность проректора по научной работе и инновациям.

Напомним, что бывшего ректора самарского железнодорожного вуза отстранили от должности из-за возбуждения уголовного дела по факту нецелевого расходования бюджетных средств.