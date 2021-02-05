Иван Сергеев повторил знаменитый гол Сергея Корниленко

Иван Сергеев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев на сборе в Турции повторил знаменитый гол Сергея Корниленко в ворота «Анжи», который он забил в матче чемпионата России в 2013 году. Видео попыток Сергеева опубликовано на YouTube-канале «КС».

- Лучший бомбардир «Крыльев» Иван Сергеев попытается повторить гол Сергея Корниленко в ворота «Анжи». Наш спортивный директор даст пару острых советов, а Антон Зиньковский постарается отдать хороший пас. Корниленко, Сергеев и Зиньковский: можно ли представить компанию лучше? – говорится в подписи к видео.

Напомним, тот матч с «Анжи» закончился со счетом 1:1. На гол Корниленко махачкалинцы ответили точным выстрелом Траоре.