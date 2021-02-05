В Самаре в 2021 году общедомовые счетчики холодной воды установят в 100 домах

Общедомовые счетчики приборов учета холодной воды начнут устанавливать в марте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В марте этого года в Самаре начнут ставить общедомовые приборы учета (ОДПУ) холодного водоснабжения. Об этом "КП-Самара" сообщили в "РКС-Самара".

Всего в 2021 году планируется установить счетчики в 100 многоквартирных домах. Сейчас коммунальная компания оповещает управляющие организации о плановой установке приборов учета.

План по установке счетчиков на 2022 год будет сформирован в конце текущего года. Всего в ближайшие несколько лет необходимо установить приборы учета в 3 тыс. многоквартирных домах. Сейчас ОДПУ оснащено 3 312 домов. Еще в городе порядка 3 тыс. домов, в которых нет технической возможности установки счетчиков.

Ранее в Самаре начали устанавливать общедомовые счетчики учета тепла.

Сообщалось, что энергетики снова будут начислять пени за просроченные платежи, а коммунальщики помимо этого могут отключать канализацию у должников.