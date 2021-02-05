В Самаре объявлен желтый уровень опасности из-за сильных морозов

Сильное похолодание ожидается в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за предстоящих сильных морозов. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

В ночные часы 6 февраля ожидается до -13 градусов, на дорогах сильная гололедица. В субботу с прохождением холодного фронта в области местами выпадет умеренный снег с метелью. В дальнейшем морозы усилятся, осадки прекратятся.

В воскресенье ожидается до -20 градусов, в начале следующей неделе морозы усилятся. В ночное время по области похолодает до -26 градусов.

В последние дни в регионе стояла плюсовая температура и шел дождь, дороги и тротуары оказались залиты талой водой. Жители региона опасаются, что уже сегодня вечером улицы превратятся в один сплошной каток.