Жителям предоставят рассрочку за установку общедомовых счетчиков водоснабжения при прямом расчете

В случае прямых расчетов жителям предоставят рассрочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют предоставить рассрочку жителям за установку общедомовых приборов учета холодного водоснабжения при прямом расчете с собственниками. Об этом "КП-Самара" сообщили в "РКС-Самара".

В текущем году ресурсоснабжающая организация планирует за свой счет установить 100 приборов учета в многоквартирных домах. В коммунальной компании сообщили, что будет устанавливать счетчики за свой счет, а в дальнейшем будет возвращать деньги либо через управляющий компании, либо выставлять счета напрямую жильцам. Если счета будут выставлять жителям, то им предоставят рассрочку.

Ранее сообщалось, что в Самаре начали устанавливать общедомовые счетчики учета тепла. В дальнейшем в городе обсуждали возможную поддержку для граждан, которые не в состоянии платить за установку общедомовых приборов учета тепловой энергии.