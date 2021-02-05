Дмитрий Азаров обсудил с главой минтранса РФ вопрос безопасности на трассе М-5

На трассе М-5 повысят безопасность

В Самарской области будут предприняты меры по повышению безопасности на трассе М-5 в Сызранском районе, где произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибло 12 человек.

Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром транспорта РФ Виталием Савельевым, с которым обсудил создание дополнительных мер по повышению безопасности.

Как отметил Дмитрий Азаров, участок дороги, на котором произошла авария, находился в нормативном состоянии. "Однако произошедшая трагедия заставляет нас задуматься о создании дополнительных мер, чтобы даже эти случайности, от которых вроде бы никто не застрахован, всё-таки предотвращать. Во всяком случае, принимать дополнительные меры для того, чтобы такие страшные трагедии не происходили", - сказал губернатор.

Самарская область представила свои предложения, которые поддерживают и представители Ульяновской области. Министр транспорта дал поручения на проработку предложений.